حوت يتحدث بالإنجليزية

اكتشف علماء أن سمكة حوت قاتلة في فرنسا قادرة على تقليد أصوات غيرها من حيتان الأوركة وبعض الكلمات التي يرددها البشر، بما في ذلك كلمتا «مرحباً» و«وداعاً» باللغة الإنجليزية.

ووفقاً لدراسة نشرت يوم أمس، في دورية «بروسيدنجز أوف رويال سوسايتي بي» العلمية البريطانية، فإن سمكة الحوت القاتلة التي تحمل اسم «ويكي» (14 عاماً)، التي تعيش في حديقة للأسماك بمدينة أنتيب في فرنسا، تمكنت من تقليد أصوات كلمات.

ويتضح بشكل كبير الصوت العالي الغريب في تسجيل صوتي نشره الباحثون. وكتب الباحثون في دراستهم أن «النتائج المدونة هنا تظهر أن الحيتان القاتلة قد اكتسبت القدرة على التحكم في إطلاق الصوت».