أعمال فنية من الفطائر

دون أدنى فكرة عن عالم الطهي، بدأت الفنانة الشابة من مدينة نيويورك الأميركية، جيسيكا كلارك بوجين، رحلتها في عالم صنع الفطائر قبل عامين، لتحظى اليوم بشهرة واسعة بعد أن أبدعت في خبز فطائر أقل ما يقال عنها «أعمال فنية مصغرة»، ويطلق عليها لقب صانعة الفطائر الأكثر موهبة في العالم.

وبحسب قناة «سي بي سي» الإخبارية فإن صور إبداعات جيسيكا في خبز الحلويات، التي كرست 6 أشهر من حياتها لتطوير مهاراتها في الخبز، بمجهود شخصي ومبالغ مالية من جبين عرقها، تكتسح اليوم عالم التواصل الاجتماعي، كما أنها تجني مبالغ مالية من تعليمها الأفراد طرقاً لصناعة لوحات فنية قابلة للأكل.

وبعد نجاحها الأولي، أنشأت جيسيكا مدونتها الشهيرة «بايز آر أويسوم» لتبدأ في نشر فوتوغرافيا بصرية لفطائرها المثيرة للاهتمام، وهي اليوم بقاعدة متابعين تصل إلى الآلاف على موقعي «إنستغرام» و«فيسبوك»، وتوفر الدعم لنفسها عن طريق فعل ما تحب، فضلاً عن تعليم الآخرين أسرار الخبز.