سويس أربيان تكشف عن اثنين من العطور الفاخرة

أعلنت شركة سويس أربيان عن إطلاق العطرين الجديدين شموخ الغترة وسحر الشيلة في فئتها الشرقية.

شموخ الغترة المصمم بأناقة هو عطر عصري غني للرجال مع مزيج لطيف من اللسمات العطرية للفانيلا والمسك.

أما سحر الشيلة فهو خلق فريد لعطر مع لمسة من خلاصة عطرالزهور من الورود الحديثة والعنبر الساحر لعشاق العطورمع عطره المتألق.

هذه هي العطور الفاخرة التي تمتزج لتترك سمة عطرية قاعدية رائعة على الجلد مع نكهة لا تصدق من المكونات التي تفخر بها سويس أربيان.

عملية إطلاق هذه المنتجات تمت على وسائل الاعلام الاجتماعية بمشاركة بعض المؤثرين المشهورين في الشرق الأوسط خلال نشاطات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد قامت الإعلامية رؤى الصبان بزيارة إلى سويس أربيان في مركز دبي فيستيفال سيتي، وقامت بتجربة الإبداعات الجديدة.

وقد عبرت عن سعادتها الكبيرة بالعطرين، وقالت انها حقا أعجبت بالسمات الجلدية الغنية بالروائح العطرية.

ومن بين الأشخاص المؤثرين الأخرين على وسائل التواصل الاجتماعي: آلميث، وعلية العوضي، وهادية غالب، وائل التين، ونائل التين، وفرات الحيدر، الذي كان أيضا جزء من هذا النشاط، وأعرب عن امتنانه تجاه سويس أربيان باعتبارها العلامة التجارية الرائدة في مجال العطور في المنطقة، والتي تقدم للعملاء مجموعة مبتكرة و فوارة من العطور الغربية والشرقية.