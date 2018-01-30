مناطيد تطير فوق الجبال السويسرية المكللة بالثلوج خلال فصل الشتاء، وذلك خلال أسبوع بالون الهواء الساخن الدولي في تشاتيو- دوكس في سويسرا، أول من أمس.
مناطيد تطير فوق الجبال السويسرية المكللة بالثلوج خلال فصل الشتاء، وذلك خلال أسبوع بالون الهواء الساخن الدولي في تشاتيو- دوكس في سويسرا، أول من أمس.
تحتفل مجلة Stylist الأسبوعية المختصة بعالم الموضة والأزياء، بإطلاق نسختها الـ400، واختارت وضع صورة الروبوت "صوفيا" على غلافها باعتبارها أول روبوت يحصل على جنسية في العالم.
يبدأ متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك قريباً في فرض رسوم دخول على الزوار القادمين من خارج ولاية نيويورك، ليتخلى عن
أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأميركية «ناسا» في بيان أن مهمة سير كانت مقررة أمس على متن محطة الفضاء الدولية تأجلت حتى
زاد عدد المجموعة الفنية الخاصة بفنسنت فان غوخ قليلاً، بعد نسب لوحتين أخريين للرسام الهولندي. وقال متحف فان غوخ
قال مسؤولو صحة أميركيون إن فيروس زيكا الذي ينقله البعوض قد يكون السبب في ولادة أعداد متزايدة من الأطفال المصابين بعيوب
مناطيد تطير فوق الجبال السويسرية المكللة بالثلوج خلال فصل الشتاء، وذلك خلال أسبوع بالون الهواء الساخن الدولي في تشاتيو
يتحدى 100 مريض افتراضي أمهر أطباء دبي وأكثرهم خبرة، لتشخيص أمراضهم وتقديم العلاج المناسب لهم في أقل وقت زمني ممكن، وذلك
رحبت حديقة الإمارات للحيوانات بـ«سورا» الضبع المرقط، وضمته إلى عوائلها الفريدة التي تؤوي ما يزيد على 150 فصيلة من