منافسة

المصدر:
  • رويترز ــ ستيفان ويرموث
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 مناطيد تطير فوق الجبال السويسرية المكللة بالثلوج خلال فصل الشتاء، وذلك خلال أسبوع بالون الهواء الساخن الدولي في تشاتيو- دوكس في سويسرا، أول من أمس.

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