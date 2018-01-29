بركان

المصدر:
  • أ ف ب
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 أطفال يلعبون خارج منزلهم بينما بركان سينا بونغ ينفث حممه ودخانه الكثيف شمالي سومطرة أول من أمس.

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