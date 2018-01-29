أطفال يلعبون خارج منزلهم بينما بركان سينا بونغ ينفث حممه ودخانه الكثيف شمالي سومطرة أول من أمس.
في إطار الارتقاء بخدماتنا التي نقدمها للقارئ الكريم من خلال تطبيقاتنا للهواتف والأجهزة الذكية فإننا نقوم باستمرار بتحديث وتطوير تلك التطبيقات
احتضن معرض «بدايات» الفني، الذي أقيم أول من أمس، في مركز الجليلة لثقافة الطفل بدبي، إبداعات 3 أجيال، في سابقة تعد
يعرض في الشارقة، أكبر خاتم ذهبي في العالم، ويبلغ وزن «نجمة طيبة» 64 كيلوغرامًا الذي يعرض في مركز صحاري بالشارقة من
تواصل دبي إبهار سكانها وزوارها بكل ما هو مبتكر ورائد في مختلف مجالات الحياة، وتتمثل مفاجأتها الجديدة بحلزون عملاق يتدلى
أعلنت دو، مزود خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات معرض «
تنطلق غداً في منارة السعديات فعاليات منتدى أبوظبي للنشر وتستمر لغاية 31 يناير الجاري تحت شعار «التحولات والإنجازات في
أكدت إدارة «متحف اللوفر أبوظبي» أن فريق العمل لديها قام بمراجعة شاملة لجميع المواد المساندة المعروضة للزوار، بعد إزالة
أظهر الباحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم فقط يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات