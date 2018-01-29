خسوف كلي للقمر الأربعاء المقبل

يشهد العالم مساء يوم الأربعاء 31 يناير الجاري خسوفاً كلياً للقمر، ويمكن مشاهدته بالكامل من المحيط الهادئ وشرق آسيا، أما من المنطقة العربية فيمكن مشاهدة نهاية الخسوف من شرق العالم العربي فقط، وستكون الدول الشرقية وتحديداً الإمارات وسلطنة عمان الأفضل لمشاهدة الخسوف، حيث سيشرق القمر فيها يومئذٍ وهو مخسوف.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 02:51 عصراً بتوقيت الإمارات، وسيبدأ بدخول منطقة الظل في الساعة 03:48 عصراً، وسيكتمل دخول القمر في منطقة الظل ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 04:51 عصراً، وسيصل الخسوف لذروته في الساعة 05:30 مساء، وسيبدأ القمر بالخروج من منطقة الظل وينتهي الخسوف الكلي في الساعة 06:08 مساء، وسيكتمل خروج القمر من منطقة الظل في الساعة 07:12 مساء، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 08:09 مساء بتوقيت الإمارات.

وأضاف: بشكل عام سيكون الخسوف ملاحظاً ما بين الساعة 03:30 مساء وحتى 07:30 مساء بتوقيت الإمارات. وبالنسبة لمدينة أبوظبي، سيشرق القمر يومها في الساعة 06:04 مساء، وفي مسقط سيشرق القمر في الساعة 05:49 مساء، أي أن القمر سيشرق في الإمارات وسلطنة عمان وهو ما زال في مرحلة الخسوف الكلي، وستكون الإمارات وسلطنة عمان الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان سيشرق فيهما القمر وهو ما يزال في مرحلة الخسوف الكلي، في حين سيشاهد الخسوف جزئياً من باقي دول الخليج .

وينظم مركز الفلك الدولي بالتعاون مع جمعية الإمارات للفلك رصداً عاماً للمهتمين لرصد ظاهرة الخسوف من خلال الأجهزة الفلكية، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء في الساحة الواقعة على يمين إشارة المارينا مول.