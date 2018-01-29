حلزون عملاق يبهر زوار «دبي مول»

تواصل دبي إبهار سكانها وزوارها بكل ما هو مبتكر ورائد في مختلف مجالات الحياة، وتتمثل مفاجأتها الجديدة بحلزون عملاق يتدلى من قبة قاعة السوق في مركز «دبي مول»، بطول 18 متراً، ومصنوع من 20 ألف بالون، أربعة آلاف منها داخلية لدعم التكوين. ويبلغ وزنه ما يزيد على 27 كيلوغراماً، وتم تنفيذه خلال ثمانية أيام بواقع تسع ساعات عمل يومياً.

عمل فني

يقف خلف هذا العمل الفني المتفرِّد الفنان الأميركي جيسون هاكنويرث الذي عرضت أعماله في كبرى متاحف العالم، مثل «فيكتوريا وألبرت» ببريطانيا و«المتحف الوطني» في سكوتلندا، ومتحف الفنون التشكيلية في فلوريدا.

تذوق الفن

يحكي هاكنويرث لـ«البيان» عن أسباب تصميمه لمنحوتات من البالونات تحديداً قائلاً: «أردت كفنان الخروج من حصار الغاليريهات والوصول إلى عامة الناس، ليتذوقوا الفن وجماله بمتعة دون تهيب أو شعور بالدونية، أما الفكرة فبدأت عام 2004، بعرض لبالونات عادية في أنفاق المترو التي تقع في أكثر أحياء لندن بؤساً، وكنت على مدى ثلاثة أشهر أتابع الابتسامة العريضة على وجوه المارة لدى رؤيتهم لها، وحماس البعض لالتقاط صورتهم معها.

تفاعل

هذا التفاعل شجعني على تصميم منحوتة من البالونات، لأشارك فيها في «معرض لندن للفنون» في العام نفسه، ومن يومها حققت نجاحاً جعلني أمضي العام التالي في سفر دائم حول العالم مشاركاً في مختلف معارض الفنون، وأتفرغ بشكل دائم لمنحوتاتي الهوائية».