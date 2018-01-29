الشارقة تحتضن أكبر خاتم ذهبي في العالم

يعرض في الشارقة، أكبر خاتم ذهبي في العالم، ويبلغ وزن «نجمة طيبة» 64 كيلوغرامًا الذي يعرض في مركز صحاري بالشارقة من الذهب الخالص من عيار 21 قيراطًا، وتحمل شهادة اعتراف موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وحازت اعتماد المجلس العالمي للذهب، وهي مرصعة بحوالي 5.1 كيلوغرامات من الأحجار الكريمة والألماس، فضلًا عن 615 حجرًا كريستاليًا من «سواروفسكي». ولإنجاز هذه التحفة، عمل 55 محترفًا من فنيي المجوهرات مدة 45 يومًا، وبواقع 10 ساعات في اليوم. وتعود ملكية التحفة لشركة طيبة في دبي، وستعرض في المركز من قبل مجوهرات روسيلا.