صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في صورة نشرها يوم أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مرفقة ببيتين شعريين، وصف فيهما خصال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي في السياسة والحياة، حيث الحصافة والحكمة والمحبة والتواضع، كما وصفه بـ«خليفة زايد في دولة العز».