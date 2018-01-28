صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في صورة نشرها يوم أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مرفقة ببيتين شعريين، وصف فيهما خصال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي في السياسة والحياة، حيث الحصافة والحكمة والمحبة والتواضع، كما وصفه بـ«خليفة زايد في دولة العز».
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نصائح لحماية عيون أطفالك من شاشات الأجهزة الإلكترونية اليوم في "نصيحة لايف"
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الدكتور نايف الأنصاري أخصائي طب وجراحة العيون وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.
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خليفة زايد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في صورة نشرها يوم أمس، سمو
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عقبات تحول دون مظلة كيميائية تخفف حرارة الأرض
أفادت مسودة تقرير للأمم المتحدة تم تسريبها أن فكرة رش كيميائيات تخفف من أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض كوسيلة سريعة
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مهمة لـ«ناسا» تدرس «حافة الفضاء»
بدأت وكالة «ناسا» مهمة لدراسة ما يطلق عليه منطقة الحدود التي يلتقي فيها الغلاف الجوي للأرض مع الفضاء. وتم الإطلاق
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لقطة
عضوان من فريق للمناطيد، يتفقدان مواصفات الأمان في بالون عملاق، استعداداً للأسبوع الدولي 44 للمناطيد الهوائية، في منتجع
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«صحن الطين ولا الصيني».. حنين إلى الماضي ومتغيرات بين زمنين
يلتقط عبد الله ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة
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ارتفاع منسوب «السين».. وباريس تتأهب لفيضان
أشارت تقديرات رسمية، يوم أمس، إلى أن منسوب مياه نهر السين في باريس ارتفع مجدداً، ومن المقرر أن يصل للذروة خلال مطلع
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نقش الحروف
السعادة هي أن يدركوا أن ليس هناك ما هو مهم للغاية أنطونيو غالا شاعر إسباني مُعاصر