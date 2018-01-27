11.1 مليار قطعة بلاستيك عالقة بشعاب «الهادي» المرجانية

المصدر:
  • ■ أوسلو - رويترز
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ذكر علماء أن مليارات الجزيئات الضئيلة من مخلفات البلاستيك عالقة في المرجان وتسبب تدهور حالة الشعاب المرجانية من تايلاند حتى الحاجز المرجاني العظيم في استراليا.

وتمثل النفايات مشكلة أخرى تضغط على الشعاب التي تعاني أصلاً من الإفراط في صيد الأسماك وارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ وأوجه أخرى من التلوث.

وكتب العلماء في دورية«ساينس»، أول من أمس، أن 11.1 مليار قطعة بلاستيكية تشمل أكياس تسوق وشباك صيد بل وحفاضات وأكياس شاي عالقة بالشعاب المرجانية في المحيط الهادي بآسيا.

وتوقع العلماء زيادة هذه الكمية بنسبة 40% بحلول 2025 مع التفاقم المستمر في تلوث البحار.

وقد تسبب النفايات الضرر لحيوان المرجان الدقيق الذي يبني الشعاب المرجانية فتجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. كما أن جزيئات البلاستيك قد توفر وسيلة لعيش ميكروبات ضارة في المحيطات.

وأجرى العلماء، وهم من الولايات المتحدة واستراليا وتايلاند وميانمار وكندا وإندونيسيا، عمليات مسح شملت 159 شعباً مرجانية، ووجدوا أن أكبر كمية من جزيئات البلاستيك موجودة في إندونيسيا.

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