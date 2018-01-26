التكنولوجيا في خدمة الكتاب قراءة وتوصيلاً واستماعاً

رغم التخوف الكبير من تأثير التكنولوجيا على القراءة، إلا أنها تثبت يوماً بعد يوم احتضانها لها، لتُسخِّر نفسها في خدمة الكتاب قراءةً وتوصيلاً واستماعاً، فها هي المواقع والتطبيقات الإلكترونية تعزز حضور الكتاب بين أيدي القراء بطرق متعددة ومتنوعة، كتطبيق شهير ومعروف، حجز له مكاناً أنيقاً على شاشات الهواتف النقالة، ليصبح رفيق الرحلات وأوقات الفراغ.

ويمكن من خلاله تحميل وقراءة آلاف الكتب الإلكترونية من مختلف دور النشر، وقراءتها بأي وقت حتى من دون إنترنت، ويمنح هذا التطبيق الفرصة لمستخدمه للتعرف على آراء القراء وتقييمهم للكتب، إلى جانب التفاعل مع النصوص بأفضل صورة بعد تحسينات عدة أدخلت -أخيراً- على التطبيق.

توصيل وإلهام

ومن خلال أحد المشاريع الإماراتية المتخصصة في بيع وتوصيل الكتب الورقية عن طريق الموقع الإلكتروني و«السوشال ميديا»، لم يعد الحصول على الكتاب مهمة صعبة، إذ يقوم هذا المشروع بتوصيل الكتب لمشتريها في الإمارات وخارجها دون الخروج من منازلهم، ليوصل منذ انطلاقه آلاف الكتب.

«البيان» تواصلت مع الشاعر طلال سالم مدير ومؤسس هذا المواقع الإلكتروني المتخصص في المجال ليؤكد بأن مشروعه نجح خلال 4 سنوات في توصيل ما يقارب الـ 200 ألف كتاب، وقال: نلقى إقبالاً جيداً وتفاعلاً رائعاً من القراء، ونوصل أيضاً الطلبات إلى خارج الدولة، لنسهل على الناس مهمة الحصول على الكتب، انطلاقاً من شعارنا «نلهم الناس ونغير حياتهم من خلال الكتب».

سد الفجوة

وأكد طلال سالم أن وسائل التواصل الاجتماعي سدت الفجوة بين القارئ ودار النشر، لافتاً إلى أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور لا تزال ترغب في اقتناء الكتاب الورقي، ليختزل الموقع الذي أسسه ويديره سالم، الأمرين معاً، من خلال الطلب إلكترونياً، والقراءة ورقياً.. كمـا توفـر التكنولوجيا جهداً في توصيـل الكتـاب المسمـوع للقـارئ، مـا يُسهل الحصول على محتـوى الكتب بأقل جهــد، من خـلال انتشــار المكتبات السمعيــة بجــودة عاليــة.