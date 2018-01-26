مفتاح بروتيني لعلاج ألم بطانة الرحم

اكتشف الباحثون في جامعة أدنبرة بأسكوتلندا طريقة لتخفيف الآلام الشديدة التي تعانيها بعض النساء أثناء الدورة الشهرية دون الحاجة لاستخدام العلاج الهرموني أو استئصال الرحم.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذه الطريقة تعتمد على مفتاح بروتيني مختص بإصلاح بطانة الرحم.

والمعروف أن لدى بعض النساء مستوى منخفض من الأكسجين في دمائهن نتيجة لغزارة دورتهن الشهرية، وهذا يؤدي إلى إفراز أبطأ من هذا البروتين، وبالتالي يفقدن كمية أكبر من الدم في الرحم.

وهذا الاكتشاف يمهد الطريق لتطوير علاجات غير هرمونية أو جراحية للتخلص من الألم تعتمد على إصلاح بطانة الرحم باستخدام البروتين المكتشف. يشار إلى أن العلاجات الحالية المرتكزة على الهرمونات غالباً ما تؤدي إلى منع الحمل.