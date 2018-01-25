إعادة بناء وجه فتاة عمرها 9 آلاف سنة

أعاد العلماء بناء وجه فتاة يونانية ولدت قبل 9 آلاف سنة، لإظهار كيف كان يبدو شكل الناس في العصر الحجري الوسيط. وقام الفريق الذي يقوده أستاذ تقويم الأسنان بجامعة أثينا مانوليس باباجريكوراكيس بإعادة تشكيل وجه «دون» باستخدام السيليكون في قالب من الصلصال احتوى على 26 عضلة.

ويعتقد أن «دون» كان عمرها ما بين 15 و18 عاماً بناء على تحليل عظامها وأسنانها، وظهر فكها بارزاً.

واكتشفت بقايا الهيكل العظمي للفتاة «دون» في كهف عام 1993، وسُميت بهذا الاسم لأنها كانت تعيش في حقبة تعتبر فجر الحضارة. ويعرض وجه «دون» في متحف أكروبوليس بأثينا.