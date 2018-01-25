بالفيديو.. صينيان يوثقان زفافهما في صحراء دبي

التقت "البيان" صدفة على شاطئ "كايت بيتش" في منطقة جميرا بدبي، بعروسين صينيين كانا يلتقطان صوراً تذكارية لزفافهما، برفقة مجموعة من المساعدين الذين حرصوا على الاعتناء بأدق التفاصيل، والمثير أن العروسين يزوران دبي لتحقيق حلم طال انتظاره، حيث كشفا لـ"البيان" أنهما احتفلا رسمياً بليلة العمر في الصين وسط الأهل والأقارب، ولكنهما قررا السفر لدبي لتوثيق زواجها على رمال الصحراء والشواطئ، لاسيما وإنهما سمعا كثيراً عن جاذبيتها وسحرها، ويحلمان بزيارتها والاستمتاع بآفاقها الطبيعية الخلابة.

وقالت العروس جيان (27 عاماً) لـ"البيان": التقطنا أجمل الصور التذكارية على رمال الصحراء والشاطئ، وكنا محظوظين بوجود مطعم تراثي الطابع والديكور قريب من الشاطئ، حيث التقطنا صوراً رائعة مع شباك الصيد وأشجار النخيل والجلسات العربية والمباني التراثية التي نراها للمرة الأولى، وكم هو رائع أننا خرجنا عن الروتين التقليدي المعتاد في تصوير ذكريات الزفاف. وتابعت: لم تهمل دبي تراثها رغم حداثتها، وهذا يدعو للاحترام والتقدير.

وأكد العريس خوان (26 عاماً) أنه لم يحظ يوماً بزيارة الصحراء، كما إنه لطالما حلم دوماً بالمشي على رمال الشاطئ الناعمة في دبي، وقال: تتصدر أخبار دبي السياحية مواقع السفر والسياحة والترفيه على شبكة الانترنت، وما يتم نشره من صور وأخبار حول تجارب الزوار في الصحراء والشواطئ ورحلات "السفاري"، أمر يضاعف فضولي وشغفي لتسجيل تجربتي الخاصة.