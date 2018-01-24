ابتكار طريقة غريبة لشرب القهوة في نيويورك

من المنطقي أن تكون "المدينة التي لا تنام أبدا" لديها هوس بالقهوة بكل أشكالها الباردة إلى لاتيه اللافندر.

واستكمالا لتقليعات القهوة، يقدم أحد مقاهي ضاحية إيست فيلدج بنيويورك شيئا جديدا وهو " Deconstructed Latte " (اللاتيه المفكك).

وعلى لوح تقطيع خشبي يحصل الزبائن على ثلاثة أكواب تحتوي على إسبريسو ولبن دافئ وكوب لاتيه تقليدي، إلى جانب كعكة ويفر لقضمها.

والفكرة هي تجربة كل مكون من اللاتيه على حدة قبل رؤية كيف تختلط معا.

وأثبت هذا المفهوم شعبية رغم أنه أغلى من كوب اللاتيه التقليدي، ما دفع العشرات من مدوني الطعام وغيرهم إلى زيارة مقهى "كوفي بروجكت نيويورك".