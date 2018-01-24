تواصل حضاري

القرية العالمية في دبي، بوابة حضارية للتلاقي الثقافي، حيث تحفل أجنحتها بالتنوع، ومن ضمن ذلك هذه الصور التي تقدم جزءاً من التراث الخليجي، متمثلاً في النسيج وكيفية صناعة السفن وشباك الصيد «الليخ» في كل من البحرين وسلطنة عمان.