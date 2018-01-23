«إنستغرام» يُغضب سلطان بروناي

ذكرت الشرطة الأندونيسية، أمس، أن سلطان بروناي، حسن البلقية، قد تقدم بشكوى أمام الشرطة، ضد حساب على موقع «إنستغرام»، لوجود محتوى يسيء إليه. وقال ارجو يوونو، المتحدث باسم شرطة جاكرتا، إن أحد قادة شرطة بروناي الملكية، رفع الشكوى أمام شرطة جاكرتا نيابة عن البلقية.

حيث قال إن الحساب الموجود على موقع انستغرام، قام بنشر صور للسلطان مع وصف تشهيري. وقال المتحدث باسم الشرطة: «نبحث بشأن هذا الحساب». ومازالت الدوافع وراء إنشاء هذا الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة. وقد تم رفع المنشورات المسيئة منذ ذلك الحين.

يذكر أن البلقية (71 عاماً) يحكم مملكة بروناي الصغيرة منذ 50 عاماً، مما جعل فترة حكمه واحدة من الأطول في العالم.