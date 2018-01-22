صورة أريكة تدفعها لإطلاق مشروع على «فيسبوك»

كانت مجرد صورة لأريكة مستعملة ولكن التعليق «إن لم يشترها أحد خلال الساعات المقبلة فسيكون مصيرها صندوق القمامة» الذي صاحب الصورة، كان له أثر كبير في نفس جينا ديلين (52 عاماً) التي قررت بعده استثمار وقت فراغها لإطلاق مشروع مجاني هدفه حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال إعادة تدوير الأدوات المنزلية المستعملة.

منصة

نقطة البداية كانت على منصة «فيسبوك» التي اختارتها الأميركية المقيمة في العاصمة أبوظبي منذ عام 2012، لتكون انطلاقة لسوق مجانية لعرض المفروشات والأدوات المستعملة. واستقطبت الصفحة «فري سايكل أبوظبي» منذ إطلاقها عام 2014 عدداً كبيراً من الأعضاء الذين وصل عددهم اليوم 46 ألف متابع، استفادوا مجاناً من المنتجات المستعملة التي تكون عامة في حالة جيدة.

«البيان» التقت جينا ديلين خلال ملتقى فيسبوك الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي استضافته مدينة دبي الأسبوع الماضي حيث اجتمع رواد الموقع الاجتماعي تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والخبرات.

وبعد النجاح الذي حققته صفحة «فري سايكل أبوظبي» افتتحت جينا قبل شهرين صفحة جديدة خاصة بمدينة دبي أطلقت عليها اسم «فري سايكل دبي» وتعني «إعادة التدوير المجاني في دبي»، وانضم إلى صفحة دبي فور إطلاقها حوالي 1000 عضو نشروا عليها أغراضهم المستعملة ليستفيد منها غيرهم دون مقابل مادي.

مشروع

وقالت جينا لـ«البيان»: إن مشروع صفحاتها على فيسبوك هو امتداد لمشروع موقع إلكتروني أطلقته في أميركا قبل 20 عاماً، ساهمت من خلاله في حماية بيئتها وتقديم النصائح والإرشادات حول كيفية الاستفادة من الأغراض القديمة.

وأوضحت جينا أن صفحتيها في فيسبوك إضافة لكونهما منصتين لعرض واقتناء المفروشات والبضائع المستعملة بطريقة مجانية، فهما أيضاً مصدر للتوعية بمدى أهمية تجنب أو التقليل بأكبر قدر ممكن من التلوث البيئي من خلال إعادة التدوير، كما تقدمان نصائح ودروساً عن كيفية الاستفادة من عبوات البلاستيك وغيرها من الأغراض المستعملة.

وتقول جينا ديلين إنها بعد ساعات الدوام في شركتها حيث تعمل في مجال الابتكار والتفكير الإبداعي، تخصص وقت فراغها للعمل على صفحتيها في فيسبوك بهدف حماية البيئة من التلوث.