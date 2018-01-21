جمل لفت الأنظار يوم أمس، حيث تم تصنيفه الأكثر طولاً بين الجمال المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بمدينة الرمحية، شرقي العاصمة السعودية الرياض، ويضم المهرجان العديد من الفعاليات من ضمنها سباقات الهجن.