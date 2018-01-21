جمل لفت الأنظار يوم أمس، حيث تم تصنيفه الأكثر طولاً بين الجمال المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بمدينة الرمحية، شرقي العاصمة السعودية الرياض، ويضم المهرجان العديد من الفعاليات من ضمنها سباقات الهجن.
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أطول جمل
جمل لفت الأنظار يوم أمس، حيث تم تصنيفه الأكثر طولاً بين الجمال المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بمدينة
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تجربة المرأة الإماراتية الإبداعية بين الفورة وقصور النقد
يأتي الإبداع الثقافي بكل أشكاله أدبياً، تشكيلياً، مسرحياً، وسينمائياً ليكون نموذج التعبير الأصدق عن الذات، على نحو
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توم هانكس: شعرت بالرهبة من ميريل ستريب
اعترف الممثل الأميركي توم هانكس أنه كان يشعر «بالرهبة» في البداية من زميلته في فيلم «ذا بوست» ميريل ستريب، عندما كانا
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محمد منيريلهب الجمهور ويغني لعالم واحد
رسم الابتسامة على وجه الجمهور، هدف سعى الفنان المصري محمد منير إلى تحقيقه، خلال حفلته، التي نظمتها شركة منشن كنترول إكس
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حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة حصرياً على «دبي للإعلام»
أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة بقناة دبي ون، عن تغطيتها الحصرية والمباشرة غداً لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة
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انطلاق الاختبارات الأولية لمنشد الشارقة الصغير اليوم
تنطلق في الشارقة اليوم الاختبارات للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج «منشد الشارقة الصغير»، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة
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غادة شبير تطرب جمهور جزيرة العلم بأغنيات الزمن الجميل
بثت الفنانة اللبنانية غادة شبير الدفء مساء أول من أمس، في الجمهور العاشق للطرب العربي الأصيل، خلال الأمسية التي قدمتها
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عبد الله الرويشد وبلقيس فتحي على «مسرح المجاز»
نظم مسرح المجاز، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء أول من أمس حفلاً فنياً خليجياً للفنان الكويتي عبدالله