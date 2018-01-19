حقنة في الأذن تعيد السمع

طور باحثون في جامعة «يونيفيرستي كوليج» بلندن حقنة جديدة قيد الاختبار لضعاف السمع تغني عن استخدام سماعات الأذن. وذكرت «ديلي ميل» أن العقار الجديد، يتم حقنه في الأذن، مما يتيح استعادة السمع من خلال تنمية خلايا شعرية جديدة.

ويأمل الباحثون أن تتيح التجارب الإكلينيكية التي أجروها حتى الآن إنتاج مزيد من الأدوية الواعدة لمساعدة ضعاف السمع. يشار إلى أن نحو 900 ألف شخص في بريطانيا وحدها يعاني من الصمم المتوسط إلى الشديد.

والمعروف أن سماعات الأذن تم تطويرها منذ أكثر من نصف قرن، وكانت هي العلاج الفعال الوحيد للملايين الذين يعانون من ضعف السمع.