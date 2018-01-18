أبراج دبي تبزغ فوق السحاب

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صوراً التقطت من ارتفاع، توضح المباني الشاهقة في دبي ومنها برج خليفة الأعلى في العالم، وهي تبزغ فوق السحاب وتتحداه بارتفاعاتها الشاهقة لتسبح في الفضاء وعالم أحلامها.

وعند شروق الشمس تحول لون أشعتها الذهبية السحب إلى لون الشمس ذاتها كما لو كانت الكثبان الرملية الكبيرة تسبح في الفضاء وتكون عالماً من الأحلام يعيش فيه بحرية سكان الطوابق العليا من تلك الأبراج.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن تلك الصور لا تعوض ولا تنسى والتقطها رجل أعمال من فوق ثلاثة أبراج مرتفعة في دبي.

وأشارت إلى أن موسم الضباب يلف دبي مرتين في العام، غالباً عندما يكون هناك تغيرات مناخية.