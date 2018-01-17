طفل مصري نابغة يحل 320 مسألة حسابية في 8 دقائق

في ثماني دقائق، تمكن الطفل المصري عبد الرحمن حسين، من حل 320 مسألة حسابية معقدة من دون استخدام آلة حاسبة أو أية أدوات أخرى، ليتفوق على منافسيه في مسابقة دولية للحساب الذهني أقيمت مؤخراً في ماليزيا.

الإنجاز الذي حققه الطفل البالغ من العمر 13 عاماً دفع وسائل إعلام محلية ودولية للاحتفاء به وإطلاق لقب «أذكى طفل في العالم» عليه، وهو اللقب الذي أثار دهشة الكثيرين من المصريين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.ويقول عبد الرحمن في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «هذه ليست المسابقة الدولية الأولى لي، فقد شاركت من قبل في مسابقة أقيمت في ماليزيا عام 2012 ولم أحصل فيها على مركز، لكنني حصلت على المركز الثالث على العالم في المسابقة التي جرت عام 2014. وعلى المستوى المحلي حصلت على المركز الثاني خلال عامي 2016 و2017».

المسابقة الدولية التي حصل فيها عبد الرحمن على المركز الأول في ماليزيا أجريت نهاية ديسمبر الماضي، وشارك فيها 3 آلاف طفل من 13 دولة، من بينها دول عربية، كالإمارات، وفلسطين والسعودية ومصر.

ويتنافس المتسابقون على حل مسائل حسابية معقدة في أقل وقت ممكن. ويُقسَّم المشاركون في المسابقة إلى فئات من حيث العمر، وما إذا كانوا يعتمدون في حل المسائل على قدراتهم الذهنية فقط أم يستعينون بالعداد الصيني (الأبيكس)، وهو من أقدم الوسائل المستخدمة في الحساب في التاريخ ويرجع تاريخه إلى 5 آلاف عام. وحصد عبد الرحمن المركز الأول في المجموعة المعتمدة على القدرات الذهنية فقط، والتي كانت تضم حوالي ألفي متسابق.