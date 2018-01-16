نوعان جديدان من الفراشات في الإمارات

أعلن فريق بحثي العثور على نوعين جديدين من الفراشات في البيئة المحلية للإمارات ليصل العدد الإجمالي للأنواع المعروفة في الدولة في الوقت الحالي إلي 57 نوعاً. «Mottled Emigrant» فراشة لونها أصفر شاحب متوسطة الحجم شائعة في الهند تبدو مثل ورقة شجر.

وجدت تلك الفراشة في جزيرة النور وهو مكان ترفيهي في جزيرة خالد في الشارقة. بينما أتت فراشة «The Tiny Grass Blue» من المناطق الاستوائية الأفريقية والآسيوية وهي صغيرة الحجم و قد اكتشفت في دبي.

يرجح أن تكون الفراشات الجديدة قد أتت إلي الإمارات مع استيراد النباتات إلا أن هناك احتمالاً طفيفاً أن تكون فراشة The Tiny Grass Blue»، قد وسعت نطاق وجودها شمالاً من سلطنة عمان مع اتساع المساحات الخضراء في الإمارات أو بسبب التغير المناخي العالمي. ويقول الفريق البحثي: قد يكون النوعان موجودين منذ بضع سنوات ولكن تم اكتشافهم الآن بسبب تشابههم مع الأنواع المعروفة من الفراشات في الإمارات.

كما أن هناك نوعين آخرين من الفراشات التي وصلت إلى الإمارات حديثاً مع النباتات المستوردة. تسمى إحداهما « Western Pygmy Blue» وهي تأتي من جنوب غرب أميركا الشمالية بينما يأتي النوع الآخر« Cycad Cupid» من جنوب شرق آسيا وقد شوهد للمرة الأولى في 2014. يعيش هذا النوع على نبات السيكاد وهي شجيرات نخيل مستوردة ووجدت في ضواحي دبي.