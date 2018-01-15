كيكة مرصعة بالألماس في معرض العروس بدبي

كشف منظمو معرض العروس الذي يقام في دبي من 7 إلى 10 فبراير بمركز دبي التجاري العالمي، عن مشاركة استثنائية للمصممة الشهيرة صاحبة أغلى كيكة في العالم ديبي وينغهام. حيث ستفاجئ ديبي زوار المعرض بكيكة مرصعة بالألماس قابلة للأكل، مستوحاة من التراث العربي الأصيل.

وسيكون العمل ثمرة تعاون مع فريق من رافلز دبي. وعن مشاركتها في المعرض، قالت ديبي: «اخترت معرض العروس كونه المعرض الرائد الذي يلبي كافة احتياجات العروس التي تعشق الفخامة. فهو المنصة المثالية لعرض موهبتي في مجال التصميم».

خبرة

يذكر أن ديبي مصممة بريطانية معروفة بتصاميمها الفاخرة والفخمة، استثمرت خبرتها في تصميم الأزياء لصنع الكيك لأهم المشاهير ولشخصيات رفيعة المستوى. حيث تعاونت مع جاستن بيبر، ودريك، وتيم بورتون وأسماء أخرى. بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مثل إكس فاكتور، داون تاون آبي وقناة ديسكفري.

التراث العربي

تستوحي ديبي تصاميمها من التراث العربي وتدمج الثقافة العربية في أعمالها الفريدة. ومن المتوقع أن تكون الكيكة التي تعتزم عرضها في معرض العروس، مستلهمة من عالم الأعراس وحفلات الزفاف، وتظهر براعة في التصميم تعكس مهارتها كمصممة أزياء وكيك حقيقية.

وقد سطع اسم ديبي في الآونة الأخيرة، كعلم في صنع الهدايا الفاخرة، حيث صممت أغلى حذاء في العالم تبلغ قيمته 15 مليون دولار، مشغول بخيوط من الذهب عيار24 قيراطاً، والذي قدمته إحدى العائلات الثرية كهدية بمناسبة عيد ميلاد صديقة مقربة من العائلة.