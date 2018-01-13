قطار تحاصره الثلوج وركابه يمشون طلباً للنجاة

قال مسؤول ياباني إن مئات المسافرين أمضوا الليل وجزءاً من صباح أمس الجمعة داخل قطار مزدحم توقفت حركته بسبب الثلوج الكثيفة بشمال اليابان.

وقال متحدث باسم شركة شرق اليابان للسكك الحديدية إن خمسة من الركاب أصيبوا بالإعياء وجرى نقلهم إلى مستشفى. وأضاف أنه طُلب من الركاب عدم النزول من القطار والسير إلى محطة التي كانت على بعد كيلومتر لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتوقف القطار في مقاطعة نيجاتا قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش)، وعلى متنه نحو 430 شخصاً بعضهم ظل واقفاً لعدم كفاية المقاعد. واستأنف القطار رحلته بعد أكثر من 15 ساعة. وأدى انهمار الثلوج الكثيف إلى تعطل حركة النقل في شمال وغرب اليابان.

وتوقفت حركة القطار في مدينة سانجو على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي طوكيو. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج المنهمرة على المدينة نحو 20 سنتيمتراً.