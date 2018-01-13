4200 درهم ثمناً لمقابلة «موزارت الهند» في دبي

لطالما أبدع الموسيقار الهندي ايه. ار. رحمان الحائز على جائزة الأوسكار، في موسيقاه، التي ميزت الكثير من مشاهد فيلم «المليونير المتشرد» وغيره من أفلام بوليوود، وكثر هم الذين يعتبرونه «موزارت الهند»، لما في موسيقاه من سحر خاص، ذاك السحر الذي يستعد رحمان لأن ينثره على زوار دبي باركس اند ريزورتس«، في 26 يناير الجاري.

حيث من المقرر أن يلتقي رواد بوليوود باركس، يرافقه في الحفل مجموعة من أهم الأصوات في بوليوود، على رأسهم «بيني دايال» و«موهيني ديي» و«نيتي موهان».

لا يعد هذا الحفل الأول الذي يحييه رحمان في دبي، فقد سبق له زيارتها مرات عديدة، لعل آخرها كان في أكتوبر الماضي، حيث شارك في إطلاق موسيقى الفيلم الهندي»2.0«المتوقع أن تبدأ عروضه محلياً في 25 الجاري. إلا أن اللافت في هذا الحفل، أنه يعتبر الأول له في دبي خلال العام 2018، فضلاً عن أسعار تذاكره التي تبدأ من 150 درهماً للدرجة العادية.

والتي بيعت بالكامل وتسمح للجمهور بالاستمتاع بموسيقى رحمان عن بعد، لتتصاعد أسعار التذاكر حتى تصل إلى 4200 درهم، وهي التي قالت الشركة المنظمة للحفل، إنها مخصصة لدرجة كبار الشخصيات، الشركة بررت وصول سعر التذكرة إلى هذا الحد، إلى أنها تمنح لحامليها والذين لا يتجاوز عددهم 25 شخصاً، إمكانية لقاء الموسيقار ايه ار رحمان، وجهاً لوجه، والجلوس معه بشكل شخصي، إلى جانب تناول الغداء.

فيما بلغ سعر المستوى الثاني من التذاكر 1575 درهماً، حيث تتيح لحامليها والذين لا يتجاوز عددهم الـ 400 شخص، إمكانية الدخول إلى القاعة التي ستحتضن الفنان وبعض الشخصيات بعد الحفل مباشرة.

الأسعار كانت كفيلة بأن تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لذلك، خاصة وأن رحمان يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، ليس في الهند فقط وإنما في الخليج أيضاً، بدليل أن حفل إطلاق موسيقى فيلم «2.0» الذي أقيم في منطقة برج بارك وسط مدينة دبي، لقي إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز عدد الحضور آنذاك نحو 6000 شخص.