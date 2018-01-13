إليزابيث الثانية: التاج يكسر الرقبة

في سرد شخصي نادر من أجل فيلم وثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» سيذاع غداً، كشفت الملكة إليزابيث الثانية، في أول مرة تتحدث فيها علناً عن مراسم تتويجها قبل 65 عاماً.

كيف كانت الرحلة بالعربة المذهبة التي تجرها الجياد إلى مراسم التتويج غير مريحة وكيف أن التاج الملكي الإمبراطوري يمكن أن «يكسر الرقبة»، وسبق وأن كشف الأمير تشارلز كيف تدربت والدته على وضع تاج سانت إدوارد الملكي الذي يبلغ وزنه 2.2 كيلوغرام.

وتوجت إليزابيث الثانية ملكة لبريطانيا في الثاني من يونيو 1953 في كنيسة وستمنستر آبي خلال مراسم مهيبة ترجع أصولها إلى ألف عام.

ووصفت الملكة الرحلة بالعربة التي تزن أربعة أطنان من قصر بكنغهام إلى الكنيسة التي يتوج فيها ملوك إنجلترا منذ عام 1066 بأنها «مريعة».