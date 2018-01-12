سطو بالفؤوس على فندق ريتز باريس

نفذت عصابة مكونة من خمسة أشخاص، أول من أمس، عملية سطو جريئة استهدفت فندق «ريتز» الشهير في باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة أربعة ملايين يورو.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على ثلاثة من أفراد العصابة في مسرح الجريمة فيما لاذ اثنان بالفرار، وفقاً لمصادر في الشرطة. وقدّر مصدر قضائي قيمة المجوهرات المسروقة بـ«أكثر من أربعة ملايين يورو».

ووصل اللصوص الخمسة وهم يحملون الفؤوس إلى الفندق في ساحة فاندوم في باريس حوالي الساعة السادسة والنصف مساء (17:30 توقيت غرينيتش) وبدأوا بتحطيم واجهات الطابق الأرضي والاستيلاء على المجوهرات المعروضة في الريتز، وقال مراسل لـ«فرانس برس» إن الشرطة طوّقت المكان وأغلقت الطرقات حول الفندق.