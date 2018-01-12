صورة كوالا نافق تثير الغضب في أستراليا

أثارت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت تظهر دب كوالا نافقاً وهو مشدود إلى دعامة خشبية في أستراليا، حالة غضب وإدانة واسعة النطاق.

وقالت سلطات رعاية الحيوانات إنها تحقق في الحادث بعد أن وجد عمال محليون الحيوان مربوطاً في ركيزة أحد الأكشاك في متنزه «برولو بارك لوكاوت» بولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا.

وقالت سوزان جريبل، من أعضاء منظمة «إنقاذ الكوالا في كوينزلاند» غير الربحية، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «إنه أمر مقزز. لا يمكن وصفه بكلمات». وأضافت: «لقد كان (دباً) يتمتع بصحة جيدة ويزن 7 كيلوغرامات، ولابد أنه كان يتسلق الأشجار». وأضافت أن المنظمة تحقق في الأمر.