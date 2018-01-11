كبسولة أسبوعية تثبط «الإيدز»

طور باحثون في الولايات المتحدة نظاماً حاملاً للعقاقير المضادة لمرض نقص المناعة البشري «إتش أي في» يجعل المرضى لا يحتاجون سوى قرص واحد أسبوعياً لتثبيط مرض «الإيدز».

وتظل الكبسولة المزودة بمواد فعالة مضادة للفيروسات سبعة أيام في معدة الإنسان وتتخلى عن محتواها الدوائي شيئاً فشيئاً قبل أن يتم هضمها. وجرب الباحثون تحت إشراف أميا كيرتان من معهد ماساشوسيتس للتقنية في مدينة كامبريدج الأميركية هذا الاختراع بشكل عملي.وقال الباحثون إن الأسلوب الجديد لتعاطي العقار يمكن أن يزيد فرص العلاج، من جانبه رحب خبير ألماني متخصص بهذا التطور في معرض تعليقه على الدراسة.