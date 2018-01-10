صورة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، تظهر مشهداً مشتركاً من دبي يجمع برج خليفة وبرج العرب، الأيقونتين المعماريتين الفريدتين.
صورة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، تظهر مشهداً مشتركاً من دبي يجمع برج خليفة وبرج العرب، الأيقونتين المعماريتين الفريدتين.
أعلن رائد فضاء ياباني وصل منتصف ديسمبر إلى محطة الفضاء الدولية أنه شهد زيادة غير طبيعية في طوله،
اعتذرت شركة "إتش آند إم" للأزياء الثلاثاء عن إعلان يظهر فيه طفل أسود يرتدي سترة عليها شعار "ألطف قرد في الغابة" وقالت إنها ألغته من جميع حملاتها التسويقية.
«ركن الغرام» ممشى جديد تم افتتاحه أخيراً على كورنيش جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة بطول يقارب 300 متر، ملبياً حاجة
يستخدم البدو في الأردن «الجميد»، أو حليب الماعز المجفف، كجزء من مكونات طعامهم التقليدي. ويُستخدم ذلك اللبن المخمر،
طور باحثون في شركة هيليت ومقرها ديجون بفرنسا حزاماً يحتوي على كيس هوائي يستطيع التنبؤ بما إذا كان مرتدي الحزام على وشك السقوط
صورة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، تظهر مشهداً مشتركاً من دبي يجمع برج خليفة وبرج العرب، الأيقونتين المعماريتين
يعيد متحف قصر العين تقديم سلسلة فعاليات «تراثي مسؤوليتي» غداً وبعد غد، ضمن الموسم الحالي من البرنامج الثقافي لمنطقة
في كل عام، تتخذ تجربة التسوق في دبي أبعاداً جديدة مع تطوير خدمات مبتكرة، تنفذ للمرة الأولى على الصعيدين المحلي