أيقونتان

المصدر:
  • أ ف ب
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صورة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، تظهر مشهداً مشتركاً من دبي يجمع برج خليفة وبرج العرب، الأيقونتين المعماريتين الفريدتين.

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