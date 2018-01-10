«ركن الغرام» وجهة عشاق الهدوء على كورنيش رأس الخيمة

«ركن الغرام» ممشى جديد تم افتتاحه أخيراً على كورنيش جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة بطول يقارب 300 متر، ملبياً حاجة العديد من الناس، كوجهة للهدوء والاستجمام والمشي في أجواء بحرية خلابة.

وقد تم تصميمه ليكون ممشى مخصصاً ومميزاً بشكله وصوره، فهو مكمل لمرافق حيوية أخرى على طول الكورنيش، يمنح مرتاديه الهدوء على زرقة أمواج البحر اللامتناهية وواجهات الفنادق في الجهة الخلفية من الشارع.

في هذه المساحة الصغيرة يجتمع كل الأحبة، لهذا اكتسب «ركن الغرام» اسمه وشهرته، يضج بالحياة والسعادة والإيجابية التي يصنعها مرتادوه وتحركاتهم على مدار الساعة وخاصة في الفترة المسائية في ليل رأس الخيمة الدافئ خلال فصل الشتاء وفي النسمات الباردة التي تهب من ناحية البحر في فصل الصيف. كما أن هناك لوحة تحمل هاشتاج باللغة الانجليزية «#المرجان إيسلاند».

وأكد مرتادوه منذ افتتاحه بأن الممشى لا يوجد به مساحة للمواعيد الغرامية كما يعتقد البعض، بل كل الحب والغرام يتمثل في عشق الهدوء والمشي، حيث يمارسون أنشطتهم اليومية وعقد جلسات العصف الذهني والتخطيط لأفكارهم بكل حب، وهو مكان يتسع للجميع وخاصة لحظة غروب الشمس قرب البحر وانعكاس أشعتها عليه وأيضاً للهدوء النسبي في هذه الفترة، إلى جانب الليالي المقمرة وانعكاس ضوء القمر على البحر.

مشيرين إلى أنه يتقاسم الكثير من الملامح مع «الكورنيشات» في عدة بلدان عالمية، ويكفي البحر كعامل جذب أساسي ليقبل الناس على ارتياد هذا المكان الذي يمنح رواده 3 خيارات، إما المشي على الرصيف المخصص لذلك أو الجلوس لقضاء لحظات جميلة بالتصوير والأحاديث الجانبية أو الاتجاه إلى رمل الشاطئ والمشي حافياً.