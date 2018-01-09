بعدما صدقت توقعاتها في 2017.. «عرافة الهيليون» تكشف تنبؤاتها للعام الجديد

صدقت توقعات العرافة جيميما باكنغتون (61 عاماً) خلال العام الماضي بعد أن تنبأت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الآن تقدم نصائحها حول عام 2018، مع توقعها الأبرز بتنحية تيريزا ماي من رئاسة الوزراء.

تقنية

إنها العرافة الوحيدة في العالم التي تتبع تقنية غير اعتيادية لإيجاد توقعاتها، تتمثل باستخدام نبات الهليون، لتدعي بأنه يمكنها إلقاء نظرة على المستقبل عن طريق رمي الهليون في الهواء وقراءة دلالة ذلك. وتنقل صحيفة «ميرور» البريطانية تنبؤات باكنغتون حيث ستدفع الولايات المتحدة العالم ليكون على شفا حافة نزاع خطير، فضلاً عن حدوث زلازل وانفجارات بركانية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، ناهيك عن أن سلسلة من الفضائح ستعصف بعالم السياسة.

أعمال قياسية

وبالنظر إلى الجانب المشرق في بلادها، فإن هذا العام سيشهد عدداً قياسياً بالنسبة للولادات الجديدة في العائلة الملكية الحاكمة. أما فنياً، فإن الأفلام البريطانية ستحقق النجاح في جوائز الأوسكار، بفوز ممثل بريطاني معين، كما أن باكنغتون تتوقع صعود الكتاب في السباق مع المكتبات الإلكترونية وألعاب الفيديو. أما رياضياً، فليس هنالك إنجازات رياضية كبرى لفرق بلادها الوطنية.