مهرجان الثلوج

أضواء انعكست على منحوتات الثلج، في النسخة 32 من المهرجان الدولي للثلوج، في مدينة هاربين الصينية، والذي يشارك فيه فنانون من دول عديدة.
أضواء انعكست على منحوتات الثلج، في النسخة 32 من المهرجان الدولي للثلوج، في مدينة هاربين الصينية، والذي يشارك فيه فنانون من دول عديدة.
بعد 24 عاماً من مقتل قطب تجارة المخدرات الراحل الكولومبي بابلو إسكوبار برصاص الشرطة أو- كما يعتقد الكثيرون في مدينته -
ذكرت هيئة الفيضانات الألمانية، صباح أمس، أن منسوب المياه في نهر الراين في جنوب غربي البلاد «يرتفع بشدة»، وفاض على
أعلن موقع «تويتر» اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. وأوضح الموقع، أن حجب حساب رئيس دولة
صورة نشرتها يوم أمس وكالة «أسوشيتد برس» تظهر لقطة لإحدى جداريات الفنون في دبي، ضمن رؤية المدينة للمتحف المفتوح.
أضواء انعكست على منحوتات الثلج، في النسخة 32 من المهرجان الدولي للثلوج، في مدينة هاربين الصينية، والذي يشارك فيه
وسط ترقب الجماهير في قلعة الميدان، أعلن المقدم مسلم العامري عن أسماء المتأهلين إلى المرحلة الثانية في بطولة فزاع لليولة
رغم ما شهدته من تحسن وارتفاع في الإنتاج والإيرادات، إلا أن السينما العربية لم تكن في أفضل حالاتها خلال العام المنصرم،
اختتمت في مدينة العين فعاليات برنامج السمالية الربيعي الوطني والذي نظمه نادي تراث الإمارات ــ مركز العين بداية من 17