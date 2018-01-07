مهرجان الثلوج

المصدر:
  • أي بي إيه
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 أضواء انعكست على منحوتات الثلج، في النسخة 32 من المهرجان الدولي للثلوج، في مدينة هاربين الصينية، والذي يشارك فيه فنانون من دول عديدة. 

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