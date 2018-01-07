تغريدات الساسة على «تويتر» لا تمحى

أعلن موقع «تويتر» اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. وأوضح الموقع، أن حجب حساب رئيس دولة مثلاً أو حذف تغريداته المثيرة للجدل، سيكون بمثابة إخفاء معلومات مهمة ينبغي للناس في الواقع أن يطلعوا عليها.