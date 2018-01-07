تغريدات الساسة على «تويتر» لا تمحى

أعلن موقع «تويتر» اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. وأوضح الموقع، أن حجب حساب رئيس دولة مثلاً أو حذف تغريداته المثيرة للجدل، سيكون بمثابة إخفاء معلومات مهمة ينبغي للناس في الواقع أن يطلعوا عليها.
أعلن موقع «تويتر» اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. وأوضح الموقع، أن حجب حساب رئيس دولة مثلاً أو حذف تغريداته المثيرة للجدل، سيكون بمثابة إخفاء معلومات مهمة ينبغي للناس في الواقع أن يطلعوا عليها.
حصل الطفل المصري عبدالرحمن حسين، على لقب “أذكى طفل في العالم” بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة مسابقة الذكاء العقلية الدولية الذكية،
فقدت عروس سعودية زوجها صباح اليوم الثاني لزواجهما، وفقا لما ذكرته صحيفة " الوطن" السعودية.
أعلن موقع «تويتر» اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. وأوضح الموقع، أن حجب حساب رئيس دولة مثلاً أو حذف تغريداته
صورة نشرتها يوم أمس وكالة «أسوشيتد برس» تظهر لقطة لإحدى جداريات الفنون في دبي، ضمن رؤية المدينة للمتحف المفتوح.
أضواء انعكست على منحوتات الثلج، في النسخة 32 من المهرجان الدولي للثلوج، في مدينة هاربين الصينية، والذي يشارك فيه
بعد 24 عاماً من مقتل قطب تجارة المخدرات الراحل الكولومبي بابلو إسكوبار برصاص الشرطة أو- كما يعتقد الكثيرون في مدينته -
ذكرت هيئة الفيضانات الألمانية، صباح أمس، أن منسوب المياه في نهر الراين في جنوب غربي البلاد «يرتفع بشدة»، وفاض على
وسط ترقب الجماهير في قلعة الميدان، أعلن المقدم مسلم العامري عن أسماء المتأهلين إلى المرحلة الثانية في بطولة فزاع لليولة