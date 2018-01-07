متحف مفتوح

المصدر:
  • أ ب
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 صورة نشرتها يوم أمس وكالة «أسوشيتد برس» تظهر لقطة لإحدى جداريات الفنون في دبي، ضمن رؤية المدينة للمتحف المفتوح.

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