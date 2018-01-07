متحف مفتوح

صورة نشرتها يوم أمس وكالة «أسوشيتد برس» تظهر لقطة لإحدى جداريات الفنون في دبي، ضمن رؤية المدينة للمتحف المفتوح.
صورة نشرتها يوم أمس وكالة «أسوشيتد برس» تظهر لقطة لإحدى جداريات الفنون في دبي، ضمن رؤية المدينة للمتحف المفتوح.
العديد من المفاجآت والعروض القيمة تقدم للمتسوقين مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، إذ سيتمكن الزوار والمقيمون من الاستمتاع بتجارب مميزة في أكثر من 60 وجهة ترفيهية وسياحية،
التحدث إلى الجمهور يقترن لدى البعض بزيادة ضربات القلب والرهاب ويصنف كأكثر أنواع الخوف شيوعاً في العالم والذي قد يصل
تفاجأ رواد مطعم فى هنغيانغ بمقاطعة هونان جنوب الصين بحركة وارتعاش السمكة المقلية التي قدمت لهم على طاولة العشاء.
حصل الطفل المصري عبدالرحمن حسين، على لقب “أذكى طفل في العالم” بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة مسابقة الذكاء العقلية الدولية الذكية،
فقدت عروس سعودية زوجها صباح اليوم الثاني لزواجهما، وفقا لما ذكرته صحيفة " الوطن" السعودية.
أعلن موقع «تويتر» اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. وأوضح الموقع، أن حجب حساب رئيس دولة مثلاً أو حذف تغريداته
صورة نشرتها يوم أمس وكالة «أسوشيتد برس» تظهر لقطة لإحدى جداريات الفنون في دبي، ضمن رؤية المدينة للمتحف المفتوح.
أضواء انعكست على منحوتات الثلج، في النسخة 32 من المهرجان الدولي للثلوج، في مدينة هاربين الصينية، والذي يشارك فيه