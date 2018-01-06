إعدام نجم البحر يحمي الحاجز المرجاني العظيم

ذكر علماء استراليون يوم أمس، أنهم عثروا على أعداد كبيرة من نجم البحر ذي الأشواك تلتهم الحاجز المرجاني العظيم المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي، ما دفع الحكومة إلى البدء في إعدام هذا الحيوان البحري.

ويتغذى حيوان نجم البحر المفترس على الشعاب المرجانية بنشر معدته فوقها ويستخدم إنزيماته الهضمية في إذابتها. وتمثل هذه مشكلة كبيرة إذ إن الحاجز العظيم لا يزال يتعافى من ظاهرة تبييض الشعاب المرجانية التي عانى منها على مدار عامين متتاليين. ويمثل هذا ضربة للنظام البيئي وأيضاً لقطاع السياحة في استراليا، وفق خبراء وباحثين.