الإضافات السكرية تعزز الجراثيم الخارقة

اكتشف باحثون أميركيون أن الإضافات السكرية التي يفترض أنها صحية تعزز انتشار الجراثيم الخارقة في الجسم.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين في ولاية تكساس لاحظوا أن سكر التريهالوز التي تنتجها بعض الطحالب وتعتبر من الإضافات السكرية، يتم استقلابها بواسطة نوع من البكتيريا المسببة لالتهابات الأمعاء والإسهال. وتدعى هذه البكتيريا «Clostridium difficile» وهي قاتلة لدى انتشارها في جسم الإنسان ومقاومة للمضادات الحيوية.

وتدخل هذه الإضافات السكرية في صنع كثير من الحلوى مثل ألواح الشيكولاتة البيضاء والنودلز والعلكة وكريما الكيك وبعض الأغذية المجمدة والجافة وحشوات الفواكه والأرز الأبيض.