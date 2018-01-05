الكحوليات تدمر الخلايا الجذعية وتصيب بـ7 أنواع من السرطان

بينت دراسة أن تناول المشروبات الكحولية ينتج مواد كيماوية ضارة بجسم الإنسان، يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أذى دائم بالحمض النووي والخلايا الجذعية، وتزيد من احتمالات الإصابة بـ7 أنواع من السرطان.

واستخدم علماء بريطانيون فئران التجارب في معمل تحليل الكروموسومات وتسلسل الحمض النووي لدراسة الخلل الجيني الناتج عن الأسيتالديهايد، وهي مادة كيماوية ضارة يفرزها الجسم عندما يهضم المواد الكحولية. وقدموا تفاصيل عن تسبب احتساء الخمور بزيادة فرص الإصابة بـ7 أنواع من السرطان، ومنها الأنواع الشائعة، مثل سرطان الثدي وسرطان الأمعاء.