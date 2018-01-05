الحصن والنجوم

المصدر:
  • تصوير - زيشان أحمد
التاريخ:
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السماء ترصّعها النجوم في مشهد ليلي آسر من حصن الحيل في الفجيرة، والذي يعد من أهم المعالم الأثرية في الإمارة.

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