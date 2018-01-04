زواج هاري ينعش اقتصاد بريطانيا

تشير توقعات إلى أن زواج الأمير هاري بخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل سيضخ 500 مليون جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني مع تدفق السياح على البلاد واحتفال البريطانيين. وهاري هو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وترتيبه الخامس على عرش البلاد. وسيتم الزواج في 19 مايو المقبل في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني كان شهر أبريل عام 2011 الذي تزوج فيه الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، من كيت ميدلتون قد شهد زيادة عدد السياح بواقع 350 ألفاً مقارنة مع عدد السياح في الشهر نفسه من عام 2010. وتكهنت شركة براند فاينانس للاستشارات أن تحدث زيادة مشابهة في مايو.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يجلب حفل الزفاف في المجمل نحو 500 مليون جنيه استرليني (680 مليون دولار).