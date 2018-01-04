الجميل لأهل الجميل

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برج العرب في دبي، يتزيّن بشعار مبادرة «شكراً محمد بن زايد»، التي لاقت صدى شعبياً واسعاً، وقد نشر هذه الصورة يوم أمس المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على صفحته على «تويتر».

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