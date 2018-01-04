الجميل لأهل الجميل

برج العرب في دبي، يتزيّن بشعار مبادرة «شكراً محمد بن زايد»، التي لاقت صدى شعبياً واسعاً، وقد نشر هذه الصورة يوم أمس المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على صفحته على «تويتر».