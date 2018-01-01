■تهادت ألوان الألعاب النارية على صفحات شاطئ برج العرب، التي زينت سماء دبي احتفالاً بقدوم العام الجديد، لتبعث من خلالها دبي برسائل حب وسلام إلى العالم أجمع، الذي تابع عن كثب احتفالات دبي، التي تمكنت من إبهاره بتنظيم رائع للاحتفالات.
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«العيالة» فن شعبي إماراتي عريق
تعد «العيالة» من الفنون الشعبية الإماراتية العربية الأصيلة، وهي عبارة عن فن جماعي يتضمن غناءً جماعياً، وتؤدّى «العيالة» في كل المناسبات الاجتماعية والوطنية، كما تحرص الدولة على إبرازها وتقديمها في كل الاحتفالات داخل الدولة أو خلال المشاركات الخارجية.
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احتفالات تعم العالم في استقبال 2018
عمّت الاحتفالات العالم لاستقبال عام 2018، وانطلقت من نيوزيلندا، لتتوالى تدريجياً من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ثم أخيراً الأميركتين، وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع عام 2017.
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معهد الشارقة للتراث يشارك بملتقى الفنون الشعبية في الأقصر
شارك وفد من معهد الشارقة للتراث مُؤخراً، برئاسة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، رافقه أحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية بالمعهد، في فعاليات الملتقى الدولي السادس للفنون الشعبية بالأقصر،
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برج العرب.. رسالة حب
■تهادت ألوان الألعاب النارية على صفحات شاطئ برج العرب، التي زينت سماء دبي احتفالاً بقدوم العام الجديد، لتبعث من خلالها دبي برسائل حب وسلام إلى العالم أجمع، الذي تابع عن كثب احتفالات دبي، التي تمكنت من إبهاره بتنظيم رائع للاحتفالات.
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بريجيت ماكرون تلهم المسنّات للحفاظ على جمالهن
منذ صعود نجم زوجها، و«سيدة فرنسا الأولى» تتلقى سيلاً من الانتقادات بسبب زواجها من تلميذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصغرها بـ 24 عاماً،
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ورش تفاعلية تستقطب الزوار إلى واحة العين
ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نظمت واحة العين يومي 29 و 30 ديسمبر مجموعة متنوعة من الورش التفاعلية والأنشطة بهدف استقطاب الزوار إلى واحة العين.
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مذيعة تخاطب بول ريان: «إذهب إلى الجحيم»
شنت مذيعة برنامج «حواري» هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان في ليلة الميلاد على موقع «تويتر» وذلك بعد فترة من قيام الموقع بحذف رسائل بذيئة سبق أن وجهتها إلى أحد كتاب الأعمدة من المحافظين.
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صورة محرجة للوريا بولدريني
ظهرت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لوريا بولدريني مرتدية سترة رياضية من القطن مكتوب عليها «أتحدث كنصيرة للنساء» أخيراً، في مونتريال بكندا، فيما كان يسير وراءها وفد من الدبلوماسيين والمساعدين الإيطاليين الذين يرتدون ملابس أنيقة.