برج العرب.. رسالة حب

■تهادت ألوان الألعاب النارية على صفحات شاطئ برج العرب، التي زينت سماء دبي احتفالاً بقدوم العام الجديد، لتبعث من خلالها دبي برسائل حب وسلام إلى العالم أجمع، الذي تابع عن كثب احتفالات دبي، التي تمكنت من إبهاره بتنظيم رائع للاحتفالات.