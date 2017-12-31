راحت سنه قصيدة لـ حمدان بن محمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قصيدة على حسابه في "أنستغرام" بمناسبة العام الجديد قال فيها:
راحت سنه من أجمل العمر معقول
مَعَ السلامة يا أجمل الذكرياتي
أراقب الدهشة على وجـه مذهول
واقول يا الإنسـان وش له تحاتي
مثل ما راح العام هذا على طول
بْـقدرة الله فيـه عـامٍ سـيأتـي
إستقبل أوّل يوم من عـامك وقول
ياربّـي فْـ طـاعتك طـوّل حـياتي
#حمدان_بن_محمد :— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧
راحت سنه من أجمل العمر معقول
مَعَ السلامة يا أجمل الذكرياتي
#راس_السنة_في_دبي
@HamdanMohammed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nUqZJ0Xapn