راحت سنه قصيدة لـ حمدان بن محمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قصيدة على حسابه في "أنستغرام" بمناسبة العام الجديد قال فيها:

راحت سنه من أجمل العمر معقول

مَعَ السلامة يا أجمل الذكرياتي

أراقب الدهشة على وجـه مذهول

واقول يا الإنسـان وش له تحاتي

مثل ما راح العام هذا على طول

بْـقدرة الله فيـه عـامٍ سـيأتـي

إستقبل أوّل يوم من عـامك وقول

ياربّـي فْـ طـاعتك طـوّل حـياتي