أغاني «القيصر» و«الهضبة» تستقبل العام الجديد في دبي

ليلة وردية فاضت بكل معاني الحب والعشق، أمضاها جمهور الفنان العراقي كاظم الساهر، أول من أمس، والذين تدفقوا إلى دار الأوبرا في دبي، التي امتلأت عن آخرها بمحبي «القيصر»، الذي يطل للمرة الأولى عليهم من قلب دبي، حيث نفدت كافة تذاكر الحفل، كما قدم باقة متنوعة من أغنياته القديمة والجديدة.

كما لم تمر حفلة الفنان المصري عمرو دياب، التي شهدتها دبي، أول من أمس، مرور الكرام، فقد رفع فيها دياب شعار «كامل العدد»، بعد نفاد تذاكر الحفل، الذي أحياه دياب على مسرح مدينة دبي للإعلام، حيث تدفق آلاف من محبي «الهضبة» على المكان، للاستمتاع بحفل امتد لبعد ساعات منتصف الليل، مخلفاً حالة من الفرح والسعادة على وجوه الجميع.

حب وسلام

الساهر بدأ حفله بأغنيته «أراضي خدودها»، ليحرك معها مشاعر الجمهور والعشاق، الذين غازلهم بأغنيته المشهور «عيد وحب»، ليتبعها بأغنية «وين أخذك»، وليداعب الجمهور عبر أغنيته «شؤون صغيرة»، التي فضل في البداية أن يلقي كلماتها شعراً، قبل تقديمها غناءً.يذكر أن كاظم الساهر لم يكتفِ بحفلة واحدة في دار الأوبرا بدبي، حيث عاد ليطل مجدداً على جمهوره أمس السبت، وذلك قبيل إطلالته في أبوظبي، حيث سيحتفل الليلة مع جمهوره على ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية.

حفلات

دياب صحب معه في حفله الفنانة أصالة نصري، واستطاعا معاً أن يشعلا جذوة النشاط والرقص بين الجمهور، بعد أن قدما معاً أغنية «يا أجمل عيون»، وهي إحدى أغنيات ألبوم دياب الأخير «معدي الناس»، في حين مازحت أصالة زميلها بالغناء لـ «برج الثور»، متجاوزة بذلك أصل كلمات الأغنية التي أهداها دياب سابقاً لأصحاب برج الحوت.

وصلات عمرو دياب، الغنائية لم تكن مملة، فقد تمكن بحرفيته أن يحافظ على نشاط الجمهور، الذي تنقل معه بين أغنيات قديمة وأخرى حديثة له، داعياً الجميع عبر «هنعيش»، لأن يعيشوا حياتهم بحب وسلام.

«ما حققه حفل عمرو دياب في مدينة دبي للإعلام من نجاح، فيه دليل قاطع على ما يمتلكه النجم المصري من شعبية واسعة في دبي»، بهذا التعبير، علق أنطوني زكي، المدير العام لشركة ميشن كونترول إكس، منظمة الحفل، وقال: «نجاح هذه الحفلة، يفرض علينا مسؤولية أكبر على مستوى الجودة، سواء في التنظيم أو الاختيارات».

دياب وأصالة

يستعد عمرو دياب للغناء الليلة، في فندق كونراد دبي بشارع الشيخ زايد، احتفالاً برأس السنة الميلادية 2018، في حفل يشهد أيضاً مشاركة لاعب الخفة السعودي أحمد البايض. وقد أطل دياب في حفله، أول من أمس، حاملاً معه مفاجأة للجمهور، باصطحابه للفنانة أصالة نصري، التي وصفها بأنها «أهم نجمة ومغنية في الشرق الأوسط»، لترد أصالة بقولها: «إنها المرة الأولى التي تأتي فيها إلى حفل فنان».