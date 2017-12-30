وثائق: تاتشر لا تطيق الباندا

كشفت وثائق صدرت، يوم أمس الجمعة، أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر ليست من محبي الباندا، وجاء فيها أن المرأة الحديدية رفضت السماح بوجود واحد من تلك الحيوانات على طائرتها.

ووفقاً لعادة صينية متبعة منذ عقود، تشمل ما يطلق عليها بدبلوماسية الباندا على إعارة ذلك الحيوان ذي اللونين الأسود والأبيض كهدايا للقوى الأجنبية تعزيزاً للعلاقات.

لكن هذه الحيوانات لم ترق إلى تاتشر التي رفضت طلباً من حديقة حيوانات لندن أن تأخذ ذكراً للباندا خلال زيارة لها للولايات المتحدة في عام 1981، حسبما أفادت وثائق أصدرها الأرشيف الوطني البريطاني.

وكتبت رداً على طلب الحديقة: «لن أصطحب باندا معي. الباندا والسياسيون ليسوا فألاً سعيداً»، كما رفضت اصطحاب باندا مرة أخرى حين كانت عائدة من الصين.