«سيلفي المشاهير 2017»..لحظات عفوية ولقطات غريبة

لحظات خاصة ومميزة ملأت ألبومات الصور الخاصة بالفنانين خلال عام 2017، وشحنت ذاكرة هواتفهم النقالة بمزيج عفوي ومضحك من صور جميلة، تم إعادة نشرها مع قرب نهاية هذا العام، لتنثر حالة من البهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بكم العفوية الطاغية عليها، وروح الفكاهة وخفة الظل المحيطة بها، والتوقيت الغريب الذي التقطت به في أحيان أخرى.

وتهادت خلال اليومين الماضيين باقات من صور «السيلفي» الخاصة بالفنانين، أبرزها ما جمع نجوم التمثيل مع بعضهم البعض في لقطة واحدة، وأجملها ما عرض الشبه الكبير بينهم وبين أبنائهم، وأغربها ما تم التقاطه في غرف الولادة، أو صور أخرى لنصف وجه أو ابتسامات غريبة وحركات مضحكة.

طرافة وغرابة

ونشر كثيرون صور «سيلفي» خاصة بنجوم التمثيل والغناء، أكثرها غرابة صور الفنان فتحي عبدالوهاب الذي طغت الطرافة على صوره، وإصراره الشديد على إلصاق وجهه بعدسة كاميرا الموبايل، ليقتحم وجهه الصورة بأكملها تاركاً مساحة لا تكاد تُذكر لمن يشاركه اللقطة.

كما تم إعادة نشر صورة الفنان محمد رمضان لحظة احتضان صغيره في غرفة الولادة، وتشاركه الصورة زوجته والطبيبة، كما ظهرت الفنانة غادة عادل مع أحد أبنائها الذي يفوقها طولاً، و«سيلفي» آخر جمع الفنان تيم حسن مع زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني على متن أحد القوارب خلال رحلة بحرية. ومن بين صور السيلفي الجميلة الأنيقة، صورة صباحية للفنانة هند صبري ببساطة لافتة، وأخرى للفنان عاصي الحلاني وسط الثلوج، وصور جمعت الفنان شريف منير بنجوم كبار أمثال يسرا وليلى علوي وحسين فهمي ومصطفى فهمي.