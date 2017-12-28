مجسمات فنية إبداعية تزيّن «بوليفارد محمد بن راشد»

مجسمات فنية غير تقليدية، بها من الإبداع والروعة ما يجعل العين تستلذ بالنظر إلى كل الاتجاهات في منطقة «وسط دبي» قرب برج خليفة، وتحديداً «بوليفارد محمد بن راشد»، حيث تنتشر مجموعة من الأعمال الفنية، التي تجعل من عملية انتظار الإشارات الضوئية سواء للمشاة أو السائقين مسألة ممتعة ومرحة، وفرصة لالتقاط صور تذكارية قد لا تتكرر في مدينة أخرى.

وتبدأ رحلة الجمال من التقاطع الأول في «بوليفارد محمد بن راشد»، حيث سيستوقفك مجسم بط مبتكر ومستلهم من الموز، يلي ذلك مرورك بلوحة فنية أمامها مجموعة من الألوان المتناثرة على الأرض وفي الهواء، ثم سيجذب نظرك مجموعة من الحيوانات الراقصة والأنيقة، ومن بينها ضفدع بفستان أزرق، وبطريق بفستان آخر أخضر، وفرس نهر بفستان بنفسجي، وكعب عال أصفر اللون، وكل ذلك في مشهد آسر يرسم البسمة على الوجوه، ويمدك بطاقة إيجابية وحيوية ونشاط، تجعل من زيارتك للمكان مفعمة بالفرح والسرور.