صورة لعين دبي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم أمس، على «تويتر»، وكتب إلى جانبها: «وسط الضباب عدسات المصورين تتجه لـدبي.. مشروع عين دبي من مراس».
صورة لعين دبي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم أمس، على «تويتر»، وكتب إلى جانبها: «وسط الضباب عدسات المصورين تتجه لـدبي.. مشروع عين دبي من مراس».
من المقرر أن تتوقف مكتبة الكونجرس الأميركية عن أرشفة جميع التغريدات العامة بدءا من 31 ديسمبر،
ياللي تقول ان الصـراحه شعـارك طبّــق علـى نفســــــك نظام الصراحه
يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في الدولة وخارجها من خلال مجموعة من الوثائق المرئية والمسموعة والمقروءة،
يواصل المكتب الإعلامي لحكومة دبي نشر مجموعة من التغريدات على حسابه الرسمي على «تويتر» ضمن برنامج «#دبي_قبل_الميلاد» الذي ينتجه المكتب الإعلامي مع الباحث لؤي الشريف.
صورة لعين دبي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم أمس، على «تويتر»، وكتب إلى جانبها: «وسط الضباب عدسات المصورين تتجه لـدبي.. مشروع عين دبي من مراس».
مجسمات فنية غير تقليدية، بها من الإبداع والروعة ما يجعل العين تستلذ بالنظر إلى كل الاتجاهات في منطقة «وسط دبي» قرب برج خليفة، وتحديداً «بوليفارد محمد بن راشد»، حيث تنتشر مجموعة من الأعمال الفنية،
مواطن يحاول التقاط صورة أصيلة من صور التراث، تمثلت في مشهد سفينة «البغلة»، السفينة الشراعية التقليدية، التي تعد أيقونة من أيقونات النقل البحري التراثي، وذلك على كورنيش الشارقة.
عام بعد عام يزداد الجناح السعودي بالقرية العالمية تألقاً وإبهاراً، بدءاً من ديكوراته الخارجية التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي الذي تشتهر به المملكة، انتقالاً إلى داخل الجناح الذي يضم 70 محلاً كبيراً تعرض أفضل المنتجات السعودية الفاخرة والمصنوعة بعناية لجمهور القرية العالمية،