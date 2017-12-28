عام بعد عام يزداد الجناح السعودي بالقرية العالمية تألقاً وإبهاراً، بدءاً من ديكوراته الخارجية التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي الذي تشتهر به المملكة، انتقالاً إلى داخل الجناح الذي يضم 70 محلاً كبيراً تعرض أفضل المنتجات السعودية الفاخرة والمصنوعة بعناية لجمهور القرية العالمية،