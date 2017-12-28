عين دبي

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صورة لعين دبي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم أمس، على «تويتر»، وكتب إلى جانبها: «وسط الضباب عدسات المصورين تتجه لـدبي.. مشروع عين دبي من مراس».

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