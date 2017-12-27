نصوص أثرية تكشف هوس إمبراطور الصين الأول بإكسير الحياة

كشفت أبحاث أثرية أن إمبراطور الصين الأول كان مهووساً بالبحث عن إكسير الحياة، وتشير إلى أوامر الإمبراطور بالبحث عن الإكسير نصوص عمرها 2000 سنة كتبت على آلاف الألواح الخشبية، كان الصينيون يستعملونها قبل اختراع الورق، وعثر على هذه الألواح في بئر وسط محافظة هيونين.

ووفق ما ذكرت «بي بي سي» أمس، فإن كي شي هيونغ، المعروف بتأسيس جيش الطين، أمر عماله في كامل أرجاء الصين بالبحث عن هذا الشراب الأسطوري، الذي كان تعتقد أنه يضمن لشاربه الحياة الأبدية.

وتتضمن الكتابات أوامر أصدرها الإمبراطور وردود الحكومات المحلية التي لم تتمكن من العثور على هذا العقار الذي يمنح الخلود من بينها منطقة لانغيا التي يبدو أن أهلها يعتقدون أن «عشبة تنبت في أحد الجبال المحلية» لها هذه القدرة. ويظهر جيش الطين الذي يعرف به الإمبراطور حرصه الكبير على الحياة، وكيف أنه كان يسعى للخلود.